好き＆いただきたい「千葉県の御朱印」ランキング！ 2位「香取神宮」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
空気が澄み、静謐な雰囲気に包まれる冬は、参拝に最適な季節です。All About ニュース編集部では、2025年11月7〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。
その中から、好き＆いただきたい「千葉県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「関東屈指の古社で、重厚感ある御朱印が人気だから」（30代男性／大阪府）、「朱と黒のバランスが美しい正統派御朱印」（50代男性／神奈川県）、「武道の神様として知られていることから、御朱印をいただくことで何か力をもらえそうな気がしています。関東屈指のパワースポットを巡るという意味でも、必ず訪れたいです」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「千年以上の歴史を誇る真言宗の名刹で、不動明王のご加護を感じられる力強い御朱印が魅力」（40代男性／大阪府）、「不動明王をご本尊とするお寺で、力強い筆や梵字が美しいです」（60代男性／兵庫県）、「節分で有名な寺の御朱印がもらえるだけで、いろいろな病気に勝つという御利益があると思うからであります」（50代男性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：香取神宮／40票千葉県香取市に鎮座するこの神社は、全国に約400社ある香取神社の総本社。伊勢・鹿島と並び、「神宮」の名を許された数少ない存在として、古くから特別な格式を誇っています。主祭神は経津主大神（ふつぬしのおおかみ）。皇室や武家から厚く崇敬され、国家を守る神として長く信仰されてきました。参拝では香取神宮、奥宮、要石の3種類の御朱印をいただくことができ、自分の旅の記録として残すのもおすすめです。
1位：成田山新勝寺／95票成田市にある真言宗智山派の大本山で、本尊は不動明王。厄除けのご利益で広く知られ、「成田のお不動さま」として地元だけでなく全国から参拝者が訪れる人気のお寺です。特にお正月は、全国屈指の初詣スポットとしても有名。御朱印は、本堂や平和大塔をはじめとした6カ所で授与されており、さまざま御朱印と出会えるのも魅力の1つです。
