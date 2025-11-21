ミスター赤ヘルと呼ばれた山本浩二氏が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に参列した。終了後、取材に応じ長嶋さんへの思い出を振り返った。以下は一問一答。

ー改めて思いをはせる時間になった

「いやいやいや、すごい人でしたね、改めて。こんな、みなさんにね、愛された人はいないでしょう」

ー影響力の大きさ

「非常に大きいですよね。あれだけのパフォーマンスをされて、あれだけのプレーをされて、ファンのことを思って。全て準備もされていたという、これはすごいことですね。本当にびっくりします。我々は、憧れの人でしたから。非常に、一緒にプレーできて幸せでした」

ーカープと巨人でライバル同士。特別な存在だったか

「同じ右打者としても、なんといいますか、模範にさせてもらいました。追い付かないんですが、でも、バッティングフォームから、すごく憧れでしたね。かなりまねたつもりですが、そう簡単にはいかなかった」

ーミスター赤ヘルと呼ばれた。同じミスターと呼ばれて

「光栄ですし、長嶋さんには及ばないんですが、ありがたいですし、励みになりましたね」

ー長嶋さんが築いた野球界の礎をどう受け継いでいってほしいか

「きょうだけ見ても、王さんの言葉とか、松井、北大路さん。身に染みますよね。ということは、皆さんが、長嶋さんを慕って、また、お手本にするという、これはもう野球人である以上、長嶋茂雄さんという名前は消えないでしょうから。それに向かって、希望を持ってやっていってくれると思いますね」