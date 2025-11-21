女優・倍賞千恵子、俳優・木村拓哉が２１日、都内で映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）初日舞台あいさつに出席した。

山田洋次監督の最新作。２０２２年に日本公開されたフランス映画「パリタクシー」が原作で、東京を舞台にタクシー運転手・浩二（木村）と、人生の終活に向かう８５歳のマダム・すみれ（倍賞）によるヒューマンドラマを描く。

主演の倍賞は、公開初日を迎え「日本一の富士山を越えるような映画だと思う」とアピール。木村は「本日をもってお客様のものになると思うので、その瞬間を見届けにきました」と作品の“発車”を喜び、「何度も乗りたくなるタクシーになっていたらいいな」と願った。

倍賞と木村の共演は、スタジオジブリのアニメ映画「ハウルの動く城」（０４年）以来で、実写は初めて。倍賞は「（木村は）本当にまじめな方で、何でもちゃんと受け止めてくれて、気楽に出来て幸せでした。だいたいは、私が後部座席にいる状態でのお芝居だったので、バックミラー越しにお兄ちゃん（＝渥美清さん）よりも大きな目が映るんです。すてきな目に力づけられて毎日楽しくお芝居ができました」と感謝した。

木村は「（倍賞は）積まれてきた経験値は、自分と比べものにならないものがおありの方だけど、フラットな方。いつもほわっとした笑顔で包んでくださる。心地いい魔法をかけていただいているような気がしました」と明かすと、倍賞は照れくさそうに魔法をかけるような仕草（しぐさ）をみせた。

共演の蒼井優が「今回は（東京を舞台にした）『ＴＯＫＹＯ タクシー』でしたけど、新潟タクシーもできる、北海道タクシーもできると思う。木村さんのいろんな道府県のタクシーが見たい」とリクエスト。木村は「え？」とたじたじな表情を浮かべながらも、「なら、やろう！」と全国制覇に意欲を見せた。