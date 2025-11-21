◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が２１日、都内のホテルで会見に出席。オンラインカジノは「絶対ダメっす」と呼びかけた。

ボクシング転向８戦目で世界初挑戦となる同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との王座決定戦は、勝敗予想が過熱。注目の一戦は海外のブックメーカーでも対象になっているが、日本では違法である。天心は「日本は、オンラインカジノは絶対ダメっす。この場をお借りして言わせていただきます。オンライカジノはだめです」と注意を促した。

試合を配信するＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏの勝敗予想では天心が６５％、２２戦のキャリアを誇る前ＷＢＡ王者の拓真が３５％という結果になった。数字を受けて天心は「数字ほど僕は信用していない。世の中の評価で僕は動いてないですから」とサラリ。拓真も「予想に関しては他の方が楽しんでやってくれればなっていう感じで気にはならない」と受け流した。

戦績は那須川が７戦全勝（２ＫＯ）、井上拓が２０勝（５ＫＯ）２敗。

試合はＰｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占ライブ配信される。