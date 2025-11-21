SOUNDPEATS完全ワイヤレスイヤフォン「C30」

SOUNDPEATSは、騒音を最大52dB低減できるインテリジェントノイズキャンセリング機能を搭載したハイレゾ対応完全ワイヤレスイヤフォン「C30」を21日に発売した。価格は4,980円だが、Amazonブラックフライデー先行セールの対象になっているほか、限定プロモーションコードと組み合わせると、12月1日23時59分までは28％ OFFの3,582円で購入できる。

また、ブラックフライデーではC30以外にも、「Clip1」、「CCイヤーカフ」、「Air5 Pro」などのモデルも低価格になっている。詳細は後述する。

C30

SOUNDPEATS完全ワイヤレスイヤフォン「C30」

強力なアクティブノイズキャンセリング性能を発揮する最新SoCを採用。装着後に耳の形状を解析し、最適なノイズ制御パターンを導き出すことで、一人一人の耳形に応じた理想的な静寂空間を提供する「耳道自動適応モード」を用意。

さらに、街中など周囲の状況をAIが検知しノイズ低減レベルを最適化する「屋外モード」など4種のインテリジェントなモードを備えるほか、周囲の音をオーディオ出力に重ねて耳へ届ける「外音取り込みモード」も利用可能。

ユニットは12mm径で、PU複合振動板を採用。表面には高硬度のチタンPVDコーティングを施すことで剛性を高め、ディテールの描写力と高音域の伸びやかさを確保したという。

ボイスコイルにCCAW/銅被覆アルミ線を使うことで、軽量化による応答性向上と解像度向上を図った。

オーディオコーデックはLDAC、AAC、SBCをサポート。Bluetoothのマルチポイント接続にも対応する。

バッテリーはイヤフォン単体では約10時間、充電ケースをあわせると最大約52時間の連続再生が可能。10分の充電で3時間の再生ができる急速充電にも対応する。

専用アプリ「PeatsAudio」では、10バンドカスタムEQ、LDACのオン/オフなどの設定が可能。

Amazon ブラックフライデー/先行セール

Amazonブラックフライデーと先行セールにおいて、下記7製品が特別価格で販売される。

さらに、下記の限定プロモーションコードも発行。入力すると、最大32% OFF、前述のC30は28% OFFで購入できる。開催期間は12月1日23時59分まで。

C30 割引コード【SP25BFNSJP1】 Clip1 割引コード【SP25BFNSJP1】 CCイヤーカフ 割引コード【SP25BFNSJP2】 Air5 Pro 割引コード【SP25BFNSJP2】 Air5 Pro＋ 割引コード【SP25BFNSJP2】 H3 割引コード【SP25BFNSJP2】 Space Pro 割引コード【SP25BFNSJP2】