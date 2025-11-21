お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタル（38）が21日、大みそかにTOYOTA ARENA TOKYOで開催する初のカウントダウンライブに向けた取材会を都内で行った。

公演のテーマは「セクシー」。今年7月に発売したボディーメーク本は「エロ本みたい」と感想が届くほどの色気で「ページをめくるごとにセクシーになっていく一冊になった。その本の影響が非常に強く、僕の中で“セクシー”が湧いた年だった」とテーマ決定の意図を説明した。

同じ「セクシー」が代名詞である中島健人（31）について話を振られると、「中島健人さんは日本を代表するセクシー」としつつ「ライバル心といいますか、横に並ぶ勢いでカメラマンにも発注しました」と、セクシーなポスタービジュアルを眺めつつ対抗心もチラリ。「唯一勝てているとすれば私の肉体美。さすがに中島健人さんもこの大胸筋は作れないんじゃないかな」と自信の表情を見せ「セクシーであるからにはだらしない体ではいけない。ここからは大会に出るつもりのガチンコで絞らせてもらおうと思います」と力を込めた。