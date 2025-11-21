µÜºê¡¦¼¯»ùÅç¤â¡Ö°ã·û¾õÂÖ¡×¡¡1É¼¤Î³Êº¹ÁÊ¾Ù¡¢10·ïÌÜ
¡¡ºÇÂç3.13ÇÜ¤Î¡Ö1É¼¤Î³Êº¹¡×¤òÀ§Àµ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿7·î¤Î»²±¡Áª¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅçÎ¾Áªµó¶è¤ÎÍ¸¢¼Ô¤¬ÁªµóÌµ¸ú¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛµÜºê»ÙÉô¤Ï21Æü¡Ö°ã·û¾õÂÖ¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ìµ¸úÀÁµá¤Ï´þµÑ¤·¤¿¡£Á´¹ñ14¤Î¹âºÛ¡¦»ÙÉô¤Ë·×16·ïµ¯¤³¤µ¤ì¤¿Æ±¼ïÁÊ¾Ù¤Î15·ïÌÜ¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢°ã·û¾õÂÖ¤Ï10·ïÌÜ¡£È½·è¤Ï25Æü¤Î¹Åç¹âºÛ¤Ç½Ð¤½¤í¤¦¡£
¡¡Æó¤Ä¤ÎÊÛ¸î»Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÄóÁÊ¡£»Ä¤ë5·ï¤ÎÈ½·è¤Ï¡Ö¹ç·û¡×¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢ºÇ¹âºÛ¤¬Åý°ìÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¾®ÅÄÅçÌ÷¿ÍºÛÈ½Ä¹¤ÏÈ½·èÍýÍ³¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤¬ÎÙÀÜ¸©¤ò°ì¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤¹¤ë¡Ö¹ç¶è¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿2015Ç¯¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ»þ¤ÈÈæ¤Ù¡ÖÎ©Ë¡ÉÜ¤Î³Êº¹À§Àµ¤ò»Ø¸þ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢µÄÏÀ¤â¤Û¤Ü¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¡£¡Ö°ã·û¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤º¤ëÄøÅÙ¤ÎÃø¤·¤¤ÉÔÊ¿Åù¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅêÉ¼²ÁÃÍ¤ÎÊ¿Åù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶ñÂÎÅªÊýºö¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Þ¤Ç¤Ë³Êº¹À§Àµ¤¬¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤ÎºÛÎÌ¸¢¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£