「おとどけものですﾐｬ」



【写真】猫がいない！と思ったら…こんな所に！

そんな一言とともに投稿された1本の動画が、Instagramで18万件を超える「いいね」を集めて話題になっています。



ポストの中でちょこんと収まっているのは、ミヌエットのつなくん（1歳）。飼い主の「みりん＆つな（@mirin_tsuna）」さんが投稿したこの動画には、「何故そこに？」「これはびっくり！」と驚きと笑いのコメントが殺到しました。



「まさかここに！？」 いないと思ったらポストの中に

ある日、飼い主さんが浴槽にお湯を張りに行くためリビングの扉を開けていたところ…。戻ってみると、つなくんの姿が見当たらず。家の中を探し回った末に、なんと玄関のポストの中に収まっているのを発見したそうです。



「まさかここに！？と驚きました。最初は本当に信じられませんでしたが、見た瞬間に思わず笑ってしまいました。本当に予想外で…（笑）」



ポストの中で落ち着いた表情を見せるつなくん。その姿はまるで「お届けものです」とでも言いたげ。飼い主さんの動揺と、思わず笑ってしまうかわいさが、コメント欄でも共感を呼びました。



子どものおもちゃ箱にも入っちゃう探検家気質

つなくんは普段から狭い場所や初めての空間が大好きだそうです。



「比較的狭いところは好きですし、初めての場所には特に興味を持って入る傾向があります。子どものおもちゃ箱などにも入っています」



今回の“ポスト事件”も、そんな好奇心が招いた結果だったのかもしれません。



「おそらく探検したい欲求からだと思います」



「まさか外に！？」と心配する声も

投稿には「可愛すぎる！」「気付かなかったら焦る」「探し回る主さんを黙って見てたんでしょうね」といったコメントが多数寄せられました。中には、「まさか外に出たのかと真っ青になるところだった」と共感する猫飼いさんの声も。



飼い主さんは「ここまで多くの方に見ていただけるとは思わず、うれしい反面びっくりしています」と話します。



「特に印象に残ったコメントというより、皆さんの優しい言葉がとても嬉しかったです。私たちの家族をこうして話題にしていただけて光栄です」



“お届けもの猫”が運んできた癒やし

ポストにすっぽり収まる姿はまるで本物の宅配便。「今日も届いたかわいい癒やし」として、多くの人のタイムラインをほっこりさせました。



どこにいても注目の的、探検好きのつなくん。きっと次は、また新しい“秘密基地”を見つけてくれることでしょう。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）