2023年に開校した近畿大阪高等学校（大阪府阪南市）。「ひとり一人の個性を大切に」、「自分のペースで学べる」という通信・単位制の学校だ。



「いい意味で自由。時間ができるので好きなことをしながら学校へ行ける。時間があるのが一番の魅力です」。そのように話すのは3年生の佐藤誉斗さん（19）だ。音楽に打ち込み、音楽活動を通して世界が広がり「ここでの3年間で心が強くなりました。成長したと思います」という。話を聞いた。

佐藤誉斗さん

「3年生だけど19歳です。この学校に来る前、他の学校（全日制）で1年生をしたので」。佐藤さんは穏やかな表情で話し出した。かつて入学した全日制の高校にはなじめず、体調を崩しがちになった。単位が足りず留年すると言われ、「それならいっそのこと違う学校で新しく始めよう」と、近畿大阪高等学校に入学した。ちょうど開校するというタイミングで「自分たちが1期生として土台をつくっていく。面白そう」というのが入学の決め手になった。

この学校では、レポート提出・スクーリング・テストが3つの柱となる。「レポートはオンラインで提出。わからないことがあれば解説の授業に出たり、その部分だけ質問しにきてもいい。自分のペースで課題に取り組んで、期限までにレポートを出してね、と。それが終わったらスクーリングとテストです」と同校の田中裕祐・主幹教諭は話す。佐藤さんは通学コースだが、「行かなきゃいけない、というのがないから気持ち的に楽でした」と振り返る。

学校内

佐藤さんが多くの時間を費やしたのが音楽活動だ。2年生の時にできた軽音楽部に所属する。小学3年生の終わりごろからキーボードをはじめ、中学3年生の受験のタイミングまで続けた。中学でも音楽系の部活に入っていたが、「毎日練習がありついていけなかった。体調を崩して休みがちになった」という。「今は大丈夫です。軽音の練習は週4日あっても来られるようになりました。多少しんどくても『行こ！』という感じ。心は強くなったと思います」。部活動も自分のペースで参加できるという。

そんな佐藤さんが学校に来なくなることがある。それは仕事で忙しい時だという。仕事とは？実は佐藤さん、自分で作曲した曲を売って「お小遣い稼ぎをしています」。音楽をやっていると楽器や機材が欲しくなる。「最初の学校はバイト禁止だったのでどうしようと考えて……そうだ！ 自分で曲をつくって売ればいいんだと。で、つくったら売れちゃった（笑）」。以来、YouTubeにアップし、大きなイベントにも自作の曲を収録したCDを持って行った。だんだん曲が売れるようになり、今ではYouTubeのBGMをつくってほしいという依頼が来るようになった。「だから、仕事を抱えている時はほぼ学校に来ない。でもそれもOKです」と田中教諭は笑う。佐藤さんも「そこが通信制のありがたいところです」と笑顔だ。

ピアノを弾く佐藤さん

曲のアレンジも手掛け、それらを含めると50〜60曲は世に出ているそうだ。「一般の人が広く耳にするものではないですが、その『界隈』では使われています。知名度も上がってきていると思います」と話す。そのような活動を通して心も強くなり、成長した。「依頼者らとのやり取りの中で、ダイレクトにものをいう人がいる。心が折れそうになることもあるが、そこでへこたれていてはいい音楽はつくれない」と思えるようになった。全日制のままではそもそも音楽活動自体出来なかった。田中教諭も「それ（音楽）に向き合う時間が十分にあったということだと思います」と語る。

学園祭の様子(2025年11月） 画像提供：近畿大阪高等学校

11月初旬に行われた学園祭「潮騒祭」では、バンドでステージに立ち、Official髭男dismの曲を演奏し、歌った。「ボーカルをやる予定ではなかったんですけど、元々ボーカルだった子が抜けちゃって、どうしよう。髭男はキーが高すぎて、声が低い自分には歌えない。どうする……歌うしかない！」と決意し、練習したら高い声も出るようになった。そんなステージは大盛況だった。「軽音がなかったら自分の音楽の活動だけをやっていました。曲を作って、演奏はせずに出すみたいな形。軽音に入って、自分でキーボード弾いて、ボーカルもして。みんなでこれやろうとか話して。みんなでやるのは楽しいなと。軽音があったから世界が広がりました」と佐藤さん。今後は「苦手だけど」歌詞を書くことにも挑戦したいという。

学園祭の様子(2025年11月） 画像提供：近畿大阪高等学校

学園祭の様子(2025年11月） 画像提供：近畿大阪高等学校

卒業後は進学する。音楽も続けていく。「未来の自分……20代のうちに売れたいなぁ。売れる！と信じて頑張ります」と前向きだ。そんな風に思えるのは「ここで鍛えられた成果」だと断言した。田中教諭も、「有名になって凱旋ライブで戻ってきてくれたら、後輩たちへの励みになる」と発破をかける。

近畿大阪高等学校(大阪府阪南市）

最後に聞いてみた。1期生として、やりたいことはできましたか？



「達成できたかも。勉強の面で実績を残すより、個性で、僕にとっては音楽で、こんなことができたから、みんなもやってみたら、と。少しでも興味を持ってもらえるような学校になればと思い、過ごしてきました。この学校はいい意味で自由。時間があるので好きなことをしながら学校生活が送れるのがこの学校の魅力。僕たちの年代って自分のやりたいことが見つからない人が多いんですよ。そんな人には、『ここなら時間あるから見つけたらどう？』って。ただもっと学校に行っておけばよかったとも思います。高校生活でしかできないこともあるので、もうちょっとやっておけばよかったと。後輩には自分がやりたいことをやってほしい。時間があるからってダラっと過ごすのはもったいないよ、と伝えたいです」



その表情は充実感にあふれていた。



仲間や先生たちとコミュニケーションを取りながら、自分のペースを見つけた佐藤さん。同校では、他にも自分のペースで高校生活を楽しんだり、自分のやりたいことを探している最中など、様々な生徒が学んでいる。