ジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に出走予定のカランダガン（セン4＝仏F・グラファール、父グレンイーグルス）が20日午後9時55分、東京競馬場馬場内の国際厩舎に到着した。

21日は国際厩舎内の追馬場にて帯同馬ルノマドを前に常歩（なみあし）左回りで5周、ダク左回りで2周、常歩右回りで2周、ダク右回りで2周、常歩右回りで4周し、体をほぐした。

ジェレミー・ロベル助手は「自国の厩舎からフランクフルト経由でここまで来るのに27時間かかりました。カランダガンの状態は厩舎にいた時と全く変わらず、今のところ順調で体重も変化がありません」と報告。「帯同馬と一緒にいるので新しい環境にもかかわらず、今朝の調教では落ち着いていました。馬の状態にもよるけど調教メニューは調教師と相談して決めます。明日は軽いキャンターを行うかもしれません」と今後を見据えた。

夏のサンクルー大賞からキングジョージ6世＆クイーンエリザベスS、10月18日の前走英チャンピオンSとG1を3連勝中。11月13日に発表された最新の世界ランクはレーティング130ポンドで単独首位に浮上した。