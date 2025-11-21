Ìî¼ê¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂ¼¾å7°Ì¡¡²¬ËÜ¤Ï9°Ì¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï20Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ëÌî¼ê¤Î¾å°Ì10¿Í¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÅÁ¤¨¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥íÌîµå¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬7°Ì¡¢µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬9°Ì¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Â¼¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢25ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»°¿¶Î¨¤¬¹â¤¯¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÌÌ¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Êµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯¡×¤È»ØÅ¦¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤º¡Ö1Ç¯¸å¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë¤«¡¢10°Ì·÷³°¤À¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë¤«¡£º£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇºÇ¤âÍ½Â¬ÉÔÇ½¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤Ç30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿29ºÐ¤Î²¬ËÜ¤Ï°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡ÖÂ¼¾å¤Û¤É¤Î²Ú¡¹¤·¤µ¤ä¿¤Ó¤·¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢26Ç¯¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1°Ì¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢2°Ì¤Ï¥«¥Ö¥¹¤ÇÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£