¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ì¾Êª¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¡¡¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤Î£Æ£±¥³¡¼¥¹»îÁö¤ËÂç¶½Ê³
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È£Ì£Á¡×Ì¾Êª½÷À¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï£²£±Æü³«Ëë¤Î¡Ö¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹£Ç£Ð¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ù¥¬¥¹Æþ¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ô¥Ã¥È¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¥«¡¼¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥³¡¼¥¹¤ò»îÁö¤·¤¿¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤Ï£Æ£±¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À½÷ÀÅ¹°÷¤«¤é²½¾ÑÉÊ¤ò»î¤¹¤Ê¤É£Æ£±°ì¿§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¬¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÈÆ±¤¸¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤¿µåÃÄ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤ÏËè²ó¡¢¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£