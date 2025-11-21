ポケモンセンターにて、ポケモンたちの「ゆきだるまぬいぐるみ」が11月29日に発売
【ゆきだるまぬいぐるみ】 11月29日 発売予定 価格：2,310円～
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケモンは。オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にてぬいぐるみグッズ「ゆきだるまぬいぐるみ」を11月29日に発売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて11月27日10時より取り扱いを開始する。
本商品はポケモントレーナーが作ったゆきだるまをイメージしたぬいぐるみ。ラインナップは、ピカチュウ・ヤドン・カビゴンの3種類。ゆきだるまに使用されたニット帽やバケツ、マフラーなどは、ポケモンたちの個性を表現したデザインとなっている。
また、「ピカチュウゆきだるま」とおそろいの衣装を着せてもらった、ピカチュウのぬいぐるみも登場する。
ぬいぐるみ ピカチュウゆきだるま
価格：2,310円
ぬいぐるみ ヤドンゆきだるま
価格：2,310円
ぬいぐるみ カビゴンゆきだるま
価格：2,310円
ぬいぐるみ ピカチュウとゆきあそび
価格：3,520円
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。