【ゆきだるまぬいぐるみ】 11月29日 発売予定 価格：2,310円～

ポケモンは。オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にてぬいぐるみグッズ「ゆきだるまぬいぐるみ」を11月29日に発売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて11月27日10時より取り扱いを開始する。

本商品はポケモントレーナーが作ったゆきだるまをイメージしたぬいぐるみ。ラインナップは、ピカチュウ・ヤドン・カビゴンの3種類。ゆきだるまに使用されたニット帽やバケツ、マフラーなどは、ポケモンたちの個性を表現したデザインとなっている。

また、「ピカチュウゆきだるま」とおそろいの衣装を着せてもらった、ピカチュウのぬいぐるみも登場する。

ぬいぐるみ ピカチュウゆきだるま

価格：2,310円

ぬいぐるみ ヤドンゆきだるま

価格：2,310円

ぬいぐるみ カビゴンゆきだるま

価格：2,310円

ぬいぐるみ ピカチュウとゆきあそび

価格：3,520円

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。