¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤¯¤é¼÷»Ê¥³¥é¥Ü¡ªÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó·èÄê
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò28Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»ÈÍÑ¤Î¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡¡¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤¬½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»®²ó¼ý¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤ª»®¤ò5ËçÆþ¤ì¤ë¤È¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡ÈÎÐÃ«½Ðµ×¡É¡ÈÇú¹ë¾¡¸Ê¡É¡È¹ì¾ÇÅà¡É¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥é¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¡¢1Ç¯AÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷ÉÁ¤«¤ì¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÇ¹þ2500±ß¤Î²ñ·×¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¤ò´Þ¤à¡£¤É¤³¤Ç¤â¤¯¤é¼÷»Ê¡¢½ÐÁ°´Û¡¢Uber Eats¡¢Wolt¡¢menu¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤¬28Æü¡Á¡¢Âè2ÃÆ¤¬12·î12Æü¡Á¡¢Âè3ÃÆ¤¬12·î26Æü¡Á¤Î·×3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Þ¥ë¥Á¥·¡¼¥È¡¢º£²ó¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡×¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¤¯¤é¼÷»Ê¡ß¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¼Â»Ü´ü´Ö¡§11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦¥é¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡ãÁ´6¼ï¡ä
¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ãÁ´21¼ï¡ä
¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¡ãÁ´10¼ï¡ä
¢£¤¯¤é¼÷»Ê¡ß¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ» ¡ãÁ´4¼ï¡ä ¹ç·×¤ÇÀèÃå30Ëü¿Í¸ÂÄê
¡ÚÂè2ÃÆ¡Û¥Þ¥ë¥Á¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ» ¡ãÁ´4¼ï¡ä ¹ç·×¤ÇÀèÃå30Ëü¿Í¸ÂÄê
¡ÚÂè3ÃÆ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¼Â»Ü´ü´Ö¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ» ¡ãÁ´4¼ï¡ä ¹ç·×¤ÇÀèÃå30Ëü¿Í¸ÂÄê
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ªÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»ÈÍÑ¤Î¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡¡¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤¬½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬1²¯Éô¤òÆÍÇË¤·¤¿°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºîÉÊ¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Î³Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»®²ó¼ý¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¿©¤Ù½ª¤¨¤¿¤ª»®¤ò5ËçÆþ¤ì¤ë¤È¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¡ÈÎÐÃ«½Ðµ×¡É¡ÈÇú¹ë¾¡¸Ê¡É¡È¹ì¾ÇÅà¡É¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥é¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¡¢1Ç¯AÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á´°÷ÉÁ¤«¤ì¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤¯¤é¼÷»Ê¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ó¥Ã¤¯¤é¥Ý¥ó¡ª¡×¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª¤¯¤é¼÷»Ê¡ß¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¼Â»Ü´ü´Ö¡§11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¢¨Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¦¥é¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡ãÁ´6¼ï¡ä
¡¦´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ãÁ´21¼ï¡ä
¡¦¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¡ãÁ´10¼ï¡ä
¢£¤¯¤é¼÷»Ê¡ß¡Ö¥Ò¥í¥¢¥«¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ÚÂè1ÃÆ¡Û¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ» ¡ãÁ´4¼ï¡ä ¹ç·×¤ÇÀèÃå30Ëü¿Í¸ÂÄê
¡ÚÂè2ÃÆ¡Û¥Þ¥ë¥Á¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ» ¡ãÁ´4¼ï¡ä ¹ç·×¤ÇÀèÃå30Ëü¿Í¸ÂÄê
¡ÚÂè3ÃÆ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¼Â»Ü´ü´Ö¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ» ¡ãÁ´4¼ï¡ä ¹ç·×¤ÇÀèÃå30Ëü¿Í¸ÂÄê