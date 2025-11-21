高嶋ちさ子、姉・みっちゃんと秋の旅行で紅葉楽しむ「お姉さま元気そうで何よりです」「ちさ子さんの声が優しい」「癒される」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。ダウン症の姉“みっちゃん”こと未知子さん、愛犬・ネロと秋の旅行に出かけ、紅葉を満喫したことを報告した。
【動画・写真】「お姉さま元気そうで何よりです」「癒される」紅葉を楽しむ姉・みっちゃん＆愛犬
高嶋は「紅葉なのでみっちゃん連れて旅行に来ました」とつづり、鮮やかに色づいた紅葉を楽しむ様子をとらえた写真と動画をアップ。
投稿では「来月の二子玉川でのキッチンカープロジェクトにはみっちゃんも顔を出す予定です。ラオスのコーヒーとみっちゃんが働いているぱれっとのクッキーなどを販売予定なので、是非いらしてください！」とアナウンスし、動画では未知子さんもイベントについて紹介していた。
この投稿には、「#ささやき女将」とユーモラスなハッシュタグが添えられており、コメント欄には「お姉さま元気そうで何よりです」「ちさ子さんの声が優しい」「癒される」「みっちゃんとネロちゃん可愛すぎる」「ハッシュタグに爆笑」「素敵」「最高」など、姉妹の仲の良さに対するコメントが多数寄せられている。
