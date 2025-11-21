将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人リーグ（主催・報知新聞社ほか）の最終一斉対局（９回戦）が２１日、東京・渋谷区の将棋会館、大阪・高槻市の関西将棋会館で指された。西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が野原未蘭女流二段に勝利し、通算成績７勝２敗で前期に続き福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝への挑戦権を獲得した。

最終局を前に宮澤紗希女流初段と６勝２敗で並んでいたため「今日決まるとは思っていなかったので、いつも通り臨んだ」。この日の対局を「見えない手があって、苦しい時間が続いた。よくない将棋が続いていて、二転三転する内容で今日は負けかなと思っていた」と振り返り、挑戦が決まったことには「まだ実感が湧かない」と語った。

前期は９戦全勝で挑戦を決めた西山だったが、今期はリーグ開幕時期の４月に体調不良で女流王位戦を辞退。他棋戦でも不戦敗を喫し、万全の状態ではなかった。１回戦の大島綾華女流二段戦では、初めて年下の女流棋士に敗れるなど苦しい時間もあった。この一年を振り返り「山あり谷ありな一年だった」とし、来年に向けては「とにかく健康に気をつけて、その時できる限り楽しくやれたら」と意気込んだ。

第１局は来年１月１８日に島根・出雲市の「出雲文化伝承館・松籟亭」で行われる。

◆五番勝負の日程、場所

第１局 １月１８日（日） 島根・出雲市「出雲文化伝承館・松籟亭」

第２局 １月３０日（金） 大阪・高槻市「関西将棋会館」

第３局 ２月８日（日） 野田市「関根名人記念館」

第４局 ２月２０日（金） 東京・渋谷区「将棋会館」

第５局 ３月９日（月） 大阪・高槻市「関西将棋会館」