¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢§£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡Æ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿ ¡¡¢§£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£·¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡ÃæÌî´´»Î¡½¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¡¡¢§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£²¡¦£±¥¥í°Ê²¼¡Ë£±£°²óÀï¡¡ÄÚ°æÃÒÌé¡½¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡¡¢§¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë£±£°²óÀï¡¡ÁýÅÄÎ¦¡½¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¡áÄë·ý¡á¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈÀ¤³¦Á°¾¥Àï¡É¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ç¸½£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£±°Ì¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¡Ê£³£·¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤Ï¼ÂÀÓ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡£¶·î¤Î¥×¥íÂè£²Àï¡£À¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¤òÁê¼ê¤Ë£²¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥Õ¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¾¡Íø¤Ç£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¥¿¥¤µÏ¿¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤ÏÁ°Àï¤ÎÁê¼ê¤È¤Ç¤Ï¼ÂÎÏÅª¤Ë°ìËç¤âÆóËç¤â¾å¡£¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¤âÁ´¥é¥¦¥ó¥ÉÄÌ¤·¤Æ°µÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£²ÀïÌÜ¤Ç½Ð¤¿²ÝÂê¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹îÉþ¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾¡Íø¤òÀë¸À¡£¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄÚÀ¸¤Ï£²£°£²£±Ç¯¥Ù¥ª¥°¥é¡¼¥É¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜ¿Í¤Ç»Ï¤á¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£°ì»þ¤Ï°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·º£Ç¯£³·î¤Ë£Áµé¡Ê£¸²óÀï°Ê¾å¡Ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í£³ÀïÌÜ¤Ç¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Î»î¹ç¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤òÆÀ¤ì¤ÐÀ¤³¦Ä©Àï¤ËÂç¤¤¯¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤Ï¡¢£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÄÚ°æ¤Ï¥¢¥Þ¤Î·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤À¤¬¡¢¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊý¤¬¾å¡£¼ÂÎÏ¤â»ä¤ÎÊý¤¬¾å¡£»ä¤Ï¶¯¤¤¡¢»ä¤ÏÂ®¤¤¡¢¤¹¤´¤¯³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤È»þÀÞ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¾åµ¡·ù¤Ë¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤Ï£±£´Ç¯¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È£¶Ï¢Â³ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡££²£²Ç¯¤Ë¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤ËÇÔ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï£µÏ¢¾¡¤È·òºß¤Ö¤ê¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÚ°æ¤ÎÀïÀÓ¤Ï£²Àï£²¾¡¡Ê£±£Ë£Ï¡Ë¡¢¥¯¥¢¥É¥é¥¹¤Ï£´£´¾¡¡Ê£²£¸£Ë£Ï¡Ë£µÇÔ£±Ê¬¤±¡£