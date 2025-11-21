3Ï¢µÙ¤ÇNPB³ÆµåÃÄ¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡¡Áª¼êÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤â¡©
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿NPB¡£³Æ12µåÃÄ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤é¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÁ´µåÃÄ¤¬22Æü¤«¤é¤Î3Ï¢µÙÆâ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆµåÃÄ¤¬ÁÏ°Õ¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤Æ¹Ô¤¦¡¢¤³¤Î´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ËÜµòÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁª¼êÂÐ¹³¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Èµ÷Î¥¤Î¶á¤¤¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£DeNA¤Ïº£Ç¯¤«¤é2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë³ÚÅ·¤Ï¡¢22Æü¤ËËÜµòÃÏ¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Íâ23Æü¤Ë¤ÏÅìËÌ5¸©(ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢Ê¡Åç)¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤í¤Ã¤±¤ó¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉôµåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ë¡Ö¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡×¤â¼Â»Ü¡£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÁáÂ®¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°Áª¼ê¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤òµî¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤Î°§»¢¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£µð¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿Æâ¤ÇÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Êç½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆüÄø¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾°ìÍ÷¡Û
¢§11·î22Æü(ÅÚ)³«ºÅ
ÃæÆü¡§¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025
ÆüËÜ¥Ï¥à¡§F FES 2025
³ÚÅ·¡§¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×2025
DeNA¡§BAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á/DAY1
¢§11·î23Æü(Æü)³«ºÅ
ºå¿À¡§¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼2025
DeNA¡§BAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á/DAY2
µð¿Í¡§¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025
¹Åç¡§¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼2025
¥ä¥¯¥ë¥È¡§¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY 2025
À¾Éð¡§LIONS THANKS FESTA 2025
¥í¥Ã¥Æ¡§MARINES FAN FEST 2025
³ÚÅ·¡§¤í¤Ã¤±¤ó¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡§¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡ª¥Ð¥ê¥¿¥«µå±ã¡×
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡§Bs Fan-Festa2025