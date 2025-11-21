マム・トゥーディーが、ニューアルバム『As the Crows』をリリースした。

これまでの作品の中でも最もパーソナルで内省的な本作は、記憶や愛、そして“いなくなった人の気配が今も息づく場所”がテーマ。制作の多くは、ニューフォレストの外れにある亡き祖父母の家で行われたという。世代を超えた対話のように音楽が紡がれ、懐かしさと温もり、新しい息吹が溶け合うアルバムに仕上がっている。

その家の庭には、夏の夕暮れになるとカラスが集まってくる木がある。幼い頃のマム・トゥーディーにとって、その光景と鳴き声は日常そのものだったという。その記憶がアルバムの中心に息づき、喪失と継承というテーマを静かに照らしている。深い愛で結ばれた祖父母の存在は作品全体に影響を与え、冒頭の2曲は祖父へ向けた手紙のような内容になっている。時が止まったように佇む家そのものが、彼にとって大切なインスピレーションの源になった。

電気ヒーターの音や手作りのキルト、足元で眠る愛犬のエディー。そんな穏やかな空間の中で、マム・トゥーディーは自分のルーツと改めて向き合った。本作の中でマム・トゥーディーは、祖父母の強い絆や、自身の恋愛の揺らぎを通し、愛のもろさと力強さを描いている。リード曲「Under Attack」では、新しい関係を築こうとしながらも心が追いつかず、世界に少しだけ立ち止まってほしいと願う気持ちを歌っているという。

夕暮れ時に帰ってくるカラスたちのように、『As the Crows』と冠された本作は、家へ、自分へ、そして記憶の中の温かさへ“帰ること”をテーマにしている。本作はマム・トゥーディーの音楽が、さらに深みを増したことを感じさせる作品に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）