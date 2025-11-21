元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。24日に開催が迫ったWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心（帝拳）VS井上拓真（大橋）の勝敗予想で“本音”を漏らす場面があった。

この日は元日本スーパーバンタム級王者の古橋岳也氏をゲストに招いて、天心VS拓真を展望した。

細川氏は「天心が勝つと思う」と勝利予想。「天心はサウスポーオブサウスポーで戦うタイプ。井上拓真選手がサウスポーを得意としていないという部分で結果的に差が出ると思う。天心が逃げ切って僅差で勝つと思う」と説明した。

世間の下馬評では天心が勝つ予想が6〜7割を占めている。細川氏は「予想はフラットにしないといけない」と前置きした上で、「拓真に勝ってほしいんだよね」と“本音”をもらした。

その理由について「天心が“打倒ボクシング”みたいになってるじゃん。自分でそういう発信をするなら俺もボクシングサイドの人間だからやっぱり全身全霊で拓真を応援したい気持ちはある。ただ厳しいと思う」と説明した。

そして「精神的にプレッシャーが大きいのも拓真」だという。「前回負けてからの復帰戦が世界戦はより精神的にプレッシャーが大きい。天心からしたら自分よりも格上の実績選手と戦う。だから天心は羽広げて意気揚々と戦えると思う」とコメントを残した。