「NNNストレイトニュース」でコンビを組む日本テレビアナウンサーの藤田と畑下が、オンエア後デフリンピックバレーボール競技（以下デフバレー）を取材してきました！(記事執筆：日本テレビアナウンス部・藤田大介・畑下由佳)

デフバレーは駒沢オリンピック公園総合運動場体育館が会場です。大会6日目。この日、私達が取材した時間には、トルコ対ブラジルの女子の試合が行われていました。

デフバレーは補聴器などを外した状態でプレーしなければならないため、選手たちはほぼ聞こえない状態で試合を行っています。しかし、選手達は声を出して互いを励ましたり、控えの選手も観客も、大声でプレーヤーに声援を送ったりと、会場内は、エネルギーに満ちていました！

特に試合を観て感じたのは、選手同士が、顔を近づけて目でコミュニケーションをとっていること。ある程度離れた観客席からでも選手の表情、目の動きが、ダイレクトに伝わってくるほどです。

トルコはセットカウント3-0でブラジルにストレート勝ち。試合後、トルコ代表のキャプテンYALCIN選手に話を聞きました。

試合中のコミュニケーションについて尋ねると、「お互い繰り返し厳しい練習を乗り越えてきたので、十分すぎるくらい戦術も気持ちも通じています。目を見れば互いが何を考え、何をしようとしているのか、分かり合えるんです！」と教えてくれました。

コート内で手話をあまり使っていなかった理由がわかりました。

また、「1人1人がとてもポジティブなんです！」とYALCIN選手。その言葉通り、終始明るく楽しそうな選手達がチームの強さに繋がっていると感じました。

YALCIN選手は最後に、

「日本のデフリンピックはとても素晴らしい！大会が落ち着いたら、食べたいものがあるの。"SUSHI"！」

と、寿司を握るジェスチャーを交えて嬉しそうに伝えてくれました。