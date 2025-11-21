¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Êó¹ð¿ô¡¡Á°½µ¤Î1.7ÇÜ¤Ë¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ëÆüÂ¿¤¯¶õµ¤¤Î´¥Áç¿Ê¤à
º£Æü21Æü¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7Ç¯Âè46½µ(11·î10Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö145,526¡×¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ÎÌó1.7ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö37.73¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¥Î¥É¤Î¥±¥¢¤Ê¤ÉËüÁ´¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü21Æü¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Âè46½µ(11·î10Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç)¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î»ØÄê°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö145,526¡×¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤ÎÌó1.7ÇÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö37.73¡×¤Ç¡¢´¶À÷³ÈÂç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤âÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç¡Ö80.02¡×¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¡Ö70.01¡×¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô·ÙÊó³«»Ï¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë30¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎµÙ¹»¤Î¿ô¤Ï148¡¢³ØÇ¯ÊÄº¿¤Ï1,361¡¢³ØµéÊÄº¿¤Ï4,726¤Ç¡¢»ÜÀß¿ô¹ç·×¤Ï6,235¤Ç¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¡¡¶õµ¤¤Î´¥Áç¤¬Â³¤¯
¤³¤ÎÀè¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Î¤½¤ì¤¾¤ìÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Ã¤ÈÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥É¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë½½Ê¬¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤²¹¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ÆüÃæ¤È¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«ÈÕ¤Î´¨¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
