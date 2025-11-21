ヤガミ、今期経常を一転10％増益に上方修正・最高益、配当も32円増額

ヤガミ <7488> [名証Ｍ] が11月21日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比15.7％増の11.2億円に伸び、従来の8.2％減益予想から一転して増益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の19.5億円→21.8億円(前期は19.9億円)に11.9％上方修正し、一転して9.6％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.8％増の10.6億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の252円→284円(前期は174円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比7.1％増の6.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の20.3％→21.2％に上昇した。



株探ニュース

