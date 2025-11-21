TENBLANK、ぴあアリーナMMイベントの模様がファンの声に応えて【夜公演】に続き【昼公演】もBlu-ray作品として発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TENBLANKが、10月11日に横浜・ぴあアリーナMMにて行った一日限りのイベント『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』より、予約受付中の【夜公演】のBlu-rayに続き、【昼公演】の模様もBlu-ray作品として発売されることが決定した。

■初回公演で高揚感と緊張感が入り混じるメンバー4人

大ヒット中のNetflixシリーズ『グラスハート』（原作：若木未生／『グラスハート』シリーズ＝幻冬舎コミックス刊）の劇中バンド、TENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮崎優演じる大学生の天才ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、そして志尊淳演じる超音楽マニアの孤独なピアニスト・坂本一至の4人からなるロックバンド。

4人が揃った公演が一日のみだったということもあり、ファンからは初回公演となった昼公演の映像化を望む多くの声が寄せられていた。

昼公演の模様が収録されたBlu-ray『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison -Daytime Performance-』には、本イベントの初回公演で高揚感と緊張感が入り混じるメンバー4人のライブ映像を完全収録。この特別な日のために、多忙なスケジュールの合間を縫ってリハーサルに励んできたメンバーが、ステージ上で感情をさらけ出す姿が印象的だ。

■アーチェリー対決や罰ゲームも見応え十分！

トークパートでのアーチェリー対決では、観客9,000人が見守るなかでのガチ勝負ということもあって、ステージにはさらなる緊張が走り、誰も想像していなかった展開に。そして『グラスハート』の名シーンを別メンバーで演じなければならないという罰ゲームでは、劇中で宮崎が演じる西条朱音に佐藤が、志尊が演じる坂本一至に町田がなりきり、バックハグまで披露して会場は大盛り上がりとなる。

また、幕間VTRには、劇中で登場する音楽番組『ミュージックステイツ』のMCとして千鳥のノブが登場。その中で西条朱音（宮崎）が会場からいなくなったことが伝えられると、客席内に佐藤、町田、志尊が突然現れ、観客は大盛り上がり。そこから観客たちと協力して宮崎を探す展開に。そして、宮崎が発見されるがそこには…。

見どころ満載の初回公演＝昼公演のBlu-rayには、特典としてA4サイズのフォトカードがもれなく封入される予定。11月21日15時より、特設サイトにて完全受注生産限定で予約受付が開始となる（※受付期間：12月10日23:59まで）。

夜公演、昼公演ともに再販の予定はないので、ぜひこの機会にぜひゲットしよう（※夜公演は、11月30日23時59分まで予約受付中）。

なお、佐藤健は、TENBLANKを代表して現在アジア4都市（台北、ソウル、香港、バンコク）にてツアーを敢行中。11月29日のバンコク公演にてツアーファイナルを迎える。

■リリース情報

2026年3月下旬予定 ※お届け予定日

Blu-ray『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』

2026年4月下旬予定 ※お届け予定日

Blu-ray『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison -Daytime Performance-』

■配信情報

Netflix『グラスハート』

世界独占配信中！

出演：佐藤健 ／宮崎優／町田啓太／志尊淳／菅田将暉

唐田えりか／高石あかり（「高」は、はしごだかが正式表記）／竹原ピストル／YOU

藤木直人

原作：若木未生／『グラスハート』シリーズ（幻冬舎コミックス刊）

監督・撮影：柿本ケンサク

監督：後藤孝太郎

脚本：岡田麿里 阿久津朋子 小坂志宝 川原杏奈

■関連リンク

TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison 特設サイト

https://tenblank-fanmeeting.com/

Netflix『グラスハート』作品ページ

https://www.netflix.com/jp/title/81517368