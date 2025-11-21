15時の日経平均は1163円安の4万8660円、アドテストが628.4円押し下げ 15時の日経平均は1163円安の4万8660円、アドテストが628.4円押し下げ

21日15時現在の日経平均株価は前日比1163.64円（-2.34％）安の4万8660.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1250、値下がりは320、変わらずは38と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は628.4円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が426.18円、東エレク <8035>が225.62円、フジクラ <5803>が57.16円、イビデン <4062>が41.45円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を24.57円押し上げている。次いでテルモ <4543>が21.53円、ＫＤＤＩ <9433>が16.85円、ファストリ <9983>が12.84円、エムスリー <2413>が12.67円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は不動産で、以下、小売、保険、繊維と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、電気機器が並んでいる。



