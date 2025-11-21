Ia型超新星の発生過程のイメージ図。伴星から白色矮星にガスが集積し超新星爆発に至る/NASA Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

（CNN）宇宙の膨張は加速ではなく、むしろ減速している可能性があることが、新たな研究によってこのほど示された。

もしこの発見が確認されれば、数十年にわたり確立してきた天文学上の想定を覆し、「ダークエネルギー」にまつわる従来の理解を書き換えることになるだろう。ダークエネルギーは内向きに働く宇宙の重力に対抗する謎の力を指す。

二つの別々の天文学者チームが1998年、Ia型超新星と呼ばれる明るく爆発する星の観測を通じ、ダークエネルギーが宇宙の膨張を加速している可能性があるとの考えを提唱した。

当該の科学者たちは、最も遠方の部類に入る超新星が予想よりも暗いことに気づき、それらが地球から想定を上回る速度で遠ざかったと結論付けた。この発見により、彼らは2011年にノーベル物理学賞を受賞した。

しかし、ダークエネルギーの本質は依然として謎に包まれており、宇宙の膨張におけるその役割は以前にも疑問視されてきた。

昨年、米アリゾナ州にあるダークエネルギー分光装置（DESI）のデータを用いた数百人の研究者からなるコンソーシアムが、史上最大の宇宙の3Dマップを作成した。観測結果は、ダークエネルギーが時間とともに弱まりかねない実態を示唆。これは宇宙の膨張速度が最終的に減速する可能性を示す。

そして今回、11月6日に王立天文学会月報に掲載された研究は、ダークエネルギーが以前と同じ強さで宇宙を押し広げてはいない可能性を示唆する、さらなる証拠に言及している。

韓国延世大学の天体物理学教授で、今回の研究の主任研究者を務めたイ・ヨンウク氏は、「DESIプロジェクトの昨年の成果は非常に大きなパラダイムシフトを示すものであり、我々の研究結果はある意味でその変化とよく一致している」と述べている。

イ氏と同僚らの研究は、ダークエネルギーに関する知見の進展に基づいており、宇宙の膨張がすでに減速し始めていることを示唆する内容。この現象は宇宙そのものの運命を変える可能性がある。「ダークエネルギーは存在するが、現在の宇宙は既に減速期に入っている」「つまり、宇宙の運命は変わる可能性がある。もし宇宙の運命を変えることができれば、それは宇宙論における真に重要な進歩となるだろう」（イ氏）

研究者たちはこの結論に至るために、Ia型超新星を含む300個の銀河をサンプルとして解析。遠方で爆発した星の明るさが低下するのは地球から遠ざかることだけではなく、元となる星の年齢にも原因があると仮定した。

「我々の研究以前、Ia型超新星はほぼ同じ固有の明るさで爆発すると考えられており、非常に信頼性の高い『標準光源』となっていた」と、論文の共著者で延世大学天文学博士課程のソン・ジュンヒョク氏は述べた。「しかし我々は、その明るさが実際にはそれを生み出す恒星の年齢に依存していることを発見した。元となる星が若ければやや暗い超新星を生み出し、古い場合はより明るくなる」

ソン氏によると、研究チームはこの年齢と明るさの関係について99.99%という高い統計的信頼度を有している。これにより、Ia型超新星を用いて従来以上の確度で宇宙の膨張を評価できるという。

「もしこれが確認されれば、1998年のダークエネルギー発見以来、宇宙論における最も重大な転換点となるだろう」とソン氏。「それが示唆するところによると、宇宙の膨張はもはや加速していない。またダークエネルギーは一定の力ではなく、時間とともに変化するものということになるだろう。この発見はダークエネルギーの物理的性質や、それが宇宙の歴史を通してどのように変化してきたか、そして最終的に宇宙の運命にとってどんな意味を持つのかといった知見に関して、全く新しい章を開くことになる」

最終的に、膨張の減速が続けば宇宙は収縮を始め、天文学者がビッグバンの逆と想定しているビッグクランチに至る可能性がある。「その可能性は確かにある」とイ氏は指摘。その上で「2年前ですら、ビッグクランチなど論外と考えられていた。しかしそれが実際に起こり得るかどうかを確かめるには、さらなる研究が必要になる」と続けた。

この新たな研究は、従来の常識を根本的に覆すものであるため、当然ながら懐疑的な見方が出ている。

「この研究は誤った前提に基づいている」と、ジョンズ・ホプキンス大学の物理学・天文学教授で、2011年のノーベル物理学賞受賞者の一人であるアダム・リース氏はメールで述べた。「そこで示唆されているのは超新星が宇宙と共に老化してきたということだが、観測結果が示すのはその逆だ。今日の超新星は、若い恒星が形成される領域で発生している。同じ考えは数年前にも提唱されたが、その時点で反証済みだ。今回の研究でも新しい点は何もないように思える」

しかし、イ氏はリース氏の主張を誤りだと指摘する。「現在の宇宙においても、Ia型超新星は古くて不活発な楕円（だえん）銀河から見つかっている。その頻度は若く恒星の形成期にある銀河と変わらない。この点から、当該のコメントが誤りであることは明らかだ。我々の以前の結果を『反証』したとされる論文は、非常に不確実で深刻な欠陥のあるデータに基づくものだった」と同氏は述べ、年齢と明るさの相関関係は米国と中国の別個の2チームによって独立して確認されていると付け加えた。

自分たちの研究が物議を醸しかねないものであることを認識しつつ、イ氏は間もなく問題がより明確になるかもしれないとの思いも抱く。今年運用を開始した新しいベラ・C・ルービン天文台は、26年初頭に立ち上がる予定の大規模撮像探査プロジェクト「レガシー・サーベイ・オブ・スペース・アンド・タイム（LSST）」と共に、この議論の決着に寄与するとみられる。このプロジェクトは10年間にわたり数夜ごとに全天をスキャンし、小惑星や彗星（すいせい）、爆発する恒星、そして遠方の銀河の変化を超広角・超高解像度の画像で観測する取り組みだ。

「ベラ・ルービンは非常に高精度な年代測定を伴いつつ、超新星を含む銀河2万個以上を新たに発見するだろう」とリー氏は説明。「3〜5年かかる予定だが、年代に関するバイアス効果を懸念することなく、より直接的な宇宙論的検証が可能になるはず」と期待を寄せた。