世界陸上400メートル6位・中島佑気ジョセフ、学生時代の明石家さんまの記録に仰天「僕のベストと変わらない！」
カンテレ・フジテレビ系で21日に放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後9：00〜10：52）に、今年の世界陸上で大活躍した桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフが登場する。
【番組カット】「車に入るか！」お土産にツッコむ明石家さんま
今年9月に行われた『東京2025世界陸上』で活躍した日本代表陸上選手3人が出演する。同大会の男子400メートルで6位入賞を果たした中島だが、「400メートルはキツイので、ずっと辞めたいなって思ってます」と言い出し、全員が爆笑する。
学生時代に400メートル走にチャレンジしたことがあるという明石家さんまが「400メートルって一番キツイ、最後の50メートルは特にキツイよね」と同情し、当時の記録を口にすると、中島は「僕の中学時代のベストと変わらないですよ！」と仰天してしまう。
110メートルハードル5位入賞の村竹も「そもそも運動がそんなに好きじゃない」と言い出し、さんまから「ナメてんのか」とツッコミが入る。さんまが村竹に「入賞はどういう気持ちやねん」と聞くと、「全然うれしくない」と、メダルに懸ける熱い気持ちを明かす。
