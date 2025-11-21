TENBLANK、一日限りのイベントの“昼公演”がBlu-ray化決定 トーク対決やサプライズ演出も収録
Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKによる一日限りのイベント『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』の“昼公演”の模様を収録したBlu-rayが、完全受注生産限定で発売されることが決定した。きょう21日午後3時より、特設サイトにて予約受付がスタートした。
同イベントは、10月11日に横浜・ぴあアリーナMMにて昼夜2公演のみ開催されたもので、4人のメンバーが揃った初のファンミーティングとして大きな注目を集めた。すでに“夜公演”の模様を収めたBlu-rayが予約受付中だが、ファンからの熱い要望を受けて、昼公演の映像化も急きょ決定した形となる。
Blu-rayには、初々しさと高揚感が入り混じる4人の姿を、ライブ映像とともに完全収録。アーチェリー対決では、約9000人の観客を前にした本気の勝負が展開され、予想外の展開に会場が大きく沸いた。さらに、罰ゲームとして劇中の名シーンを別メンバーで再現する一幕もあり、宮崎優（※崎＝たつさき）が演じる西条朱音を佐藤健が、志尊淳が演じる坂本一至を町田啓太がなりきってバックハグを披露するなど、ファン必見の演出が盛り込まれている。
またイベント中の映像には、劇中に登場する音楽番組『ミュージックステイツ』のMCとして千鳥・ノブが登場。西条朱音が“いなくなった”という設定のもと、佐藤、町田、志尊の3人が観客とともに宮崎を“捜索”する展開も収められている。
なお同商品には、特典としてA4サイズのフォトカードが封入される予定。予約受付は30日までとなっており、昼公演、夜公演ともに再販の予定はない。
現在は佐藤がTENBLANKを代表し、台北、ソウル、香港、バンコクを巡るアジアツアーを開催中。11月29日のバンコク公演でツアーファイナルを迎える。
