これ【3COINS】で買えるの！？ 荷物が多いときでも安心♡「2WAYエコバッグ」

お買い物やレジャーのお供に、何かと役立つエコバッグ。【3COINS（スリーコインズ）】なら、荷物が多い日も頼りになる“大容量タイプ”が1,000円以下で手に入ります。今回注目したのは、使い方次第で形を変えられる2WAY仕様のアイテム。アクティブに動けるリュックタイプや、オードブルやピザの持ち運びにぴったりな横向きタイプなど、あると嬉しい工夫ポイントに注目です。

アクティブなお出かけのお供に！

【3COINS】「リュック2WAYエコバッグ」\550（税込）

その日の予定やスタイルに合わせて、トートとしてもリュックとしても使える2WAY仕様のエコバッグ。ショルダー紐はアジャスター付きで長さ調整が可能です。さらに小さく折りたためるゴムバンド付きで、持ち運びもラクなのがGOOD。シンプルなデザインだから、通勤や買い物、旅行のサブバッグとしても幅広く活躍してくれそうです。

横向きに持てばピザやオードブルの持ち運びにも◎

【3COINS】「2WAY保温冷デリバリーエコバッグ」\880（税込）

46 × 54cmの大きめサイズが嬉しい、保温冷機能付きのエコバッグ。横向きにも持てる設計で、大きなピザやお寿司、オードブルも傾けずに安定して運べるのがポイントです。スナップボタンの留め方次第で底マチのサイズを調整でき、荷物の量に合わせて使い分けも可能。ピクニックやイベント、ホームパーティーの差し入れなど、幅広いシーンで頼れる一品です。

