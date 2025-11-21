秋元康氏（67）がプロデュースする昭和歌謡グループ「MATSURI」が21日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）で、喜びの生報告を行った。

同番組内で毎回生歌唱を披露している「MATSURI」。この日はメンバーの小野寺翼が「今日は皆さんにご報告があります」と切り出し、「第67回輝く！日本レコード大賞で、SHOW―WA & MATSURIが新人賞を受賞しましたー！」と伝えた。

これにスタジオのレギュラー陣は「両グループとも！？凄〜い」「凄いことじゃん」と口々に大喜び。橋爪健二は「こうした賞をいただけるのも、日頃から応援してくださるぽかぽかの皆さんもそうですし、お客様や視聴者の皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます」と感謝した。

受賞の知らせを聞いたのは昨日だと明かし、柳田優樹は「ちょっとまだ実感がないんですけど」と告白。「慢心せずに、これからもSHOW―WAとMATSURI、10人で力を合わせて頑張って行きますんで、どうぞ応援よろしくお願いします！」と決意を語っていた。