21日の鈴木憲和農林水産大臣の記者会見で、いつもの水ではなく牛乳を飲む場面があった。

【映像】2杯の牛乳を飲み干す鈴木大臣

会見の序盤でおもむろに牛乳を1杯飲んだ鈴木大臣。「ふだんはここでお水をいただくところでありますが、今日は地元山形の牛乳になります」と紹介し、牛乳を飲んだ理由を話し始めた。「例年寒さが増す季節になりますと、牛乳の消費が極端に落ちる傾向にあります。牛乳として消費されない分はヨーグルトなどの乳製品に加工されますが、近年その需要もふるっておりません。年末は特に学校がお休みになりますと、その需要というのも学校での消費がなくなります。一方で、牛はちょうど涼しくなってきて乳量も順調という傾向にありますので、需給ギャップが生じるということがこの冬場の課題となっております。牛乳の安定供給を確保していくためには、牛乳やヨーグルトの需要回復が急務でありますが、そのためにはまず多くの皆さんにこのことについて知っていただくことが重要であります」と述べた。

そして、「酪農乳業界では“牛乳でスマイルプロジェクト”のもとで様々な情報発信に取り組んでいますが、私自身も昨日の参議院の農林水産委員会でも大体3杯くらいいただきましたけれども、率先して牛乳をいただき、ヨーグルトを食べることで酪農家の皆さんを応援してまいりたいと思いますのでぜひ皆様にもお力をいただけたらありがたいと思います」と話し、「ここでもう一度いただきます」と2杯目の牛乳を飲みほした。

鈴木大臣は口元を拭いたあと「間違いなく山形のいつも飲んでいる牛乳でした。消費者の皆様にはぜひ特に寒くなるこの時期に、ホットミルクや牛乳やヨーグルトを使った煮込み料理など、牛乳の消費拡大、ご協力をよろしくお願いいたします」ともう一度アピールした。（『ABEMA NEWS』より）