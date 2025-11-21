お散歩中に大好きなワンコに遭遇した柴犬さん。嬉しすぎて感情が大爆発してしまい…？全身で喜びを表現する姿が反響を集め、投稿は36.8万回再生を突破。「大好きなんだね」「一瞬止まるの可愛すぎ」「柴距離とは…？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お散歩中に『大好きなワンコ』に遭遇した犬→愛情が大爆発してしまった結果…尊すぎる行動】

前方から大好きなワンコが…！

TikTokアカウント「ponta11184」の投稿主さんの愛犬は、柴犬の「ぽんた」くん。社交的なぽんたくんはご近所にお友達ワンコがたくさんいるそう。今回は、北海道犬の「ハク」くんとの触れ合いをご紹介します。

お散歩中のぽんたくんは、前方にいるハクくんを発見！猛ダッシュで駆けて行きそのままハグ…！前足を広げてハクくんにギュッと抱きついたかと思うと、そのまま数秒停止したそう。

ハグしたまま動かないぽんたくん、もしかすると会えた喜びを噛みしめているのかもしれませんね。

何度もハグします♡

何度も抱きついてくるぽんたくんを、ドンと構え優しく受け止めるハクくん。相思相愛な関係が伝わる微笑ましいシーンが広がっていたそう。

ぽんたくんのハクくん愛はとっても強いようで、ハクくんが少し動いただけで『なになに？』『遊ぶ？』とばかりに機敏に動き、満面の笑みを振りまいていたといいます。

相手と一定の距離を取る『柴距離』という言葉はぽんたくんには無縁です。ハクくんへの愛をストレートに伝える無邪気なぽんたくんなのでした♡

この投稿には「ハグして一瞬止まるの可愛い」「好きでたまらないんだね」「イチャイチャしやがってｗ」などのコメントが寄せられています。ぽんたくんのアグレッシブなハグに笑顔になった人が多いようですね。

お友達のサモエドにもハグ♪

お友達ワンコの多いフレンドリーなぽんたくん。この日、お散歩中に出会ったのは、サモエドの「大福」先輩！もちろん、ぽんたくんは大福先輩のことも大好きです。

ハクくんのときと同じように体全体を使ってハグ…！大型犬の大福先輩にはジャストフィットとはいきませんが、前足を大きく広げて好き好きアピールは止まらなかったそう。

きっとぽんたくんの天真爛漫な性格が相手との距離を縮めてくれるのでしょうね。微笑ましい2匹のご挨拶は、多くの人に笑顔を届けたのでした。

TikTokアカウント「ponta11184」には、ぽんたくんのチャーミングな姿が紹介されていますよ。賑やかな日常をぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ponta11184」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております