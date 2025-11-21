◇スーパーフライ級 坪井智也(帝拳)＜10回戦＞カルロス・クアドラス(メキシコ)（2025年11月24日 トヨタアリーナ東京）

「Prime Video Boxing 14」の公式会見が21日、都内のホテルで開かれ、プロ3戦目に臨むWBOアジア・パシフィック・バンタム級王者の坪井智也（29＝帝拳、2勝1KO）が対戦相手のWBC世界スーパーフライ級1位カルロス・クアドラス（37＝メキシコ、44勝28KO5敗1分け）と対面した。

アマ時代の21年世界選手権で日本人初の金メダルを獲得した坪井は、今年3月のプロデビュー戦で2回TKO勝ち。同6月には国内最速記録のプロ2戦目でWBOアジア・パシフィック・バンタム級王座を獲得し、WBOの世界ランキングでも14位に入った。クアドラス戦について「実績のある選手で、テクニックもスピードも凄くある選手なので、当日手合わせすることが凄く楽しみ。とてもワクワクしてる気分」と語り、「2戦目で見えた課題を今回に向けてしっかり練習している。その課題をちょっとでも克服しているところをお見せできたら」と抱負を述べた。

クアドラスはかつてWBC世界スーパーフライ級王座を6度防衛。16年9月にローマン・ゴンサレス（38＝ニカラグア）に敗れて陥落後、フアンフランシスコ・エストラーダ（35＝メキシコ）に2度敗れるなど計5敗を喫したが、23年11月にはWBC同級暫定王座を獲得（負傷により返上）した。日本語で「こんにちわ。私、すごくうれしい、日本」と10年ぶりとなる日本での試合を喜び、坪井戦について「アマチュアの経験が凄くあるが、プロの経験は私の方があります。リングの上で素晴らしい戦いを見せて、メキシコに勝利を持って帰りたい」と意気込みを示した。

興行のもようはPrime Videoで24日午後5時から独占ライブ配信される。メインのWBC世界バンタム級王座決定戦では同級1位・那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO）と同級2位・井上拓真（29＝大橋、20勝5KO2敗）が対戦する。