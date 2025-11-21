»Ø¸¶è½Çµ¡¡¡áLOVE¤¬¥ì¥³Âçºî»ì¾Þ¼õ¾Þ¡¡33ºÐÃÂÀ¸Æü¤ÎµÈÊó¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢»×¤ï¤ÌÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡21Æü¤Ï33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡ÖËÜÆü¤Ç33ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Îºî»ì¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Îºî»ì¾Þ¤¬¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª»ä¤âÀè¤Û¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤À¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî»ì¾Þ¤È¸À¤¦Ì¾Á°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¡¢À½ºî¿Ø¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤È¡ÄÁ´°÷¤Ç³Í¤Ã¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡ªºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¼«¿È¤¬ºî»ì¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢¸¬µõ¤Ë»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¶½Ê³¤¬¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºî»ì¾Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê½ñ¤¤Þ¤¹¡×¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AKB48¤â¥ì¥³Âç¤Î´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯20¼þÇ¯¤Ç¡¢»Ø¸¶¤âµÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤âOG¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²æ¤é¤¬AKB48¡¢´ë²è¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªµÇ°¤¹¤Ù¤20¼þÇ¯¥·¥ó¥°¥ë¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£