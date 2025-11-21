長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、指名献花を終えた日本サッカー協会元会長（現・相談役）で、Ｊリーグ初代チェアマンを務めた川淵三郎氏（８８）が故人への思いを語った。

川淵氏は「（長嶋さんは）とにかく明るくて、野球だけではなく、いろんなスポーツが好きでね。それが僕としてはすごくうれしい。いろんな人に勇気と希望と感動を与えてきた。あれだけ嫌われない人って少ないんじゃないの。本当に素晴らしい人でした」と別れを惜しんだ。

Ｊリーグが創設された１９９３年に、長嶋さんが１３年ぶりに巨人監督に復帰した。川淵氏は当時を振り返り「ちょうど野球界（の人気）が右肩下がりで、本当に観客動員がものすごく落ち込んでいた時だった。やっぱり野球界としては長嶋さんで（プロ野球人気を）元に戻さないとＪリーグにやられるという感じがあったんだよね。そんなことは絶対にないのに、でもそういう感覚があるほど（Ｊリーグが）華やかなスタートだったから」と懐かしんだ。当時、プロ野球は巨人以外の球団が観客動員に苦戦し、９３年から始まりプロ化してすぐのＪリーグは人気に火が付いてブームとなり、たびたび対立構図が報じられていた。

川淵氏は９４年末に行った長嶋さんとテレビ番組の特番で初対談した。「その頃からまた野球界（の人気）が上がっていったから。東京六大学から野球界に入って、プロ野球が盛んになり、そしてまた監督として再度登場してから、また右肩上がりに。野球界は長嶋さんで持ってきたようなものでね」と功績をたたえた。

この日のお別れ会では「今日の皆さんのお別れの言葉がすごく良かった。北大路（欣也）さんがまた良かったなあ。感動しちゃったね」と感慨深げだった。