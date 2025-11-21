好きなTikTokerが、一度の生配信でギフトを「10万円以上」もらっていました。手数料を差し引かれて実際に受け取れる金額はいくらになるのでしょうか？

TikTokerがもらえるギフトとは？

TikTokギフトとは、ライブ配信に対してユーザーが贈ることができる「投げ銭」機能のことをいいます。さまざまな金額のギフトが用意されているため、ユーザーは金額を決めて好きなギフトを贈ることが可能です。

まず、ユーザーはApp StoreかGoogle Play上での決済を利用してバーチャルコインを購入します。コインをギフトに変換して応援したいTikTokerに送信すると、受け取ったギフトの合計などに応じて「ダイヤモンド」とよばれる報酬に還元される仕組みです。

ダイヤモンドはPayPalを通して金銭との交換が可能です。TikTokギフトはユーザーにとって特定のTikTokerを直接応援できる手段であり、TikTokerにとってはモチベーションや収益につながる手段といえます。



ギフトで実際に受け取れる金額はいくら？

TikTokギフトは、贈ったギフトの金額がそのままTikTokerの収益になるわけではありません。

TikTokerが実際に受け取れるのは、TikTokへの手数料が差し引かれた分です。手数料は公表されていませんが、70％前後であると考えられているようです。つまり、TikTokerが受け取れるのは受け取ったギフトの金額のうちの30％程度ということになります。

今回の事例では「好きなTikTokerがギフトを10万円以上もらっていた」ということですが、70％程度の手数料が差し引かれるとすると、実際に受け取った金額は3万円程度の可能性があります。



TikTokギフトを受け取れる条件

ライブ配信によりTikTokギフトを受け取れるようになるには、いくつか条件があります。

まず、ライブ中にギフトを送受信できるのは18歳以上です。ギフトを贈るにはお金を支払ってコインを購入する必要があるため、贈る側も受け取る側も、未成年が利用できない仕組みになっていると考えられます。

また、フォロワー数もTikTokギフトを受け取るための条件です。ライブを配信してギフトを受け取るにはフォロワーが1000人以上いなければなりません（地域によって異なる場合あり）。

そのほかにも、LIVEギフトを利用できる地域に居住していることや、TikTokのコミュニティガイドラインと利用規約に準拠していることなども条件に含まれます。内容を確認しておくことをおすすめします。

さらに、TikTokギフトを受け取るには投げ銭の「受け取り設定」をオンにしておく必要があるため、条件を満たしていてもギフトを受け取れない人は設定をチェックしましょう。



TikTokerが実際に受け取れるのは、10万円以上のギフトの金額から手数料を引いた3万円程度の可能性がある！

TikTokでライブ配信をした場合、条件を満たしていると「TikTokギフト」とよばれる投げ銭を、視聴しているユーザーから受け取ることができます。

ただし、贈られたギフトの金額がそのままTikTokerの収益になるわけではありません。70％程度の手数料が差し引かれ、実際に受け取れるのは残りの30％程度であると考えられます。

今回は「好きなTikTokerが10万円以上もらっている」ということですが、実際に受け取っているのは3万円程度の可能性があります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー