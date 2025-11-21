料理家でタレントの和田明日香（38）が21日、都内で、一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A−PAB）「BS開局25周年! 5局でコラボWEEK」共同キャンペーン記者発表会に出席した。

局の垣根を越え、それぞれの番組がコラボする企画は23日からスタート。「美しい！」と称賛。「これだけウチが、ウチがで、自分の保身を考える中で、みんなで手をとりあって！」とすると、「頭の中でWe Are The Worldが流れている」と話した。

和田はBS−テレ東「和田明日香とゆる宅のみ」（火曜午後10時）に出演中。共キャンペーン中にはTBS−TBS「カンニング竹山の昼酒は人生の味。」（月曜午後11時）とコラボ。「竹山さんの番組に出演の際は、竹山さんにおんぶにだっこだったので、自分の番組の際はおもてなしをした」。竹山の印象を「めっちゃやさしい」とし、「あんなにキレ散らかしていたのに、親戚のおじちゃんみたいでした」と紹介した。

竹山の番組については「竹山さんが声をかける人が漏れなくおもしろい」。自身の番組は「竹山さんの知られざる素顔が見られると思います」とアピールした。

また、桑子真帆NHKアナウンサー（38）も登壇。森山未来主演の（41）特集時代劇「丹下左膳〜大岡越前外伝〜」（BSP4K＝29日午後7時30分、BS＝12月29日午後7時30分）や大みそかの紅白歌合戦などをプレゼンした。