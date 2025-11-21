ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö²¶¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÈÌ¾Êª»ÐËå¡É¤«¤é¤Î¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°ì¸À
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀéÍÕ¡¦¶å½½¶åÎ¤Ä®¤ÎÌ¾Êª»ÐËå¤¬¤¤¤ë»¨²ß²°¤òË¬¤ì¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¤ÈÌÚÂ¼¤ÏÀéÍÕ¡¦¶å½½¶åÎ¤Ä®¤ò¥í¥±¡£½©»³¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç°ìÅÙË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¾Êª»ÐËå¤¬¤¤¤ë»¨²ßÅ¹¡Ö¤ß¤¦¤é¤ä¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£2¿Í¤¬Å¹¤ÎÁ°¤ËÍè¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¤¡¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¤À¡×¤ÈËå¤Î¤¯¤ß¤³¤µ¤ó¤¬ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç½©»³¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
½©»³¤ËÍí¤ßÂ³¤±¤ë»ÐËå¤ÏÌÚÂ¼¤Ë¤ß¤¸¤ó¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤º¡¢½©»³¤¬¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£»ÐËå¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö²¶¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤¯¤ß¤³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤À¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Î¥Ñ¥ó²°¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢¾ì¤ÏÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤Ë¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö²¶¡¢¡É¤â¤é¤¤»ö¸Î¡É¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊÖ¤·ºÆ¤Ó¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
½©»³¤Ï¡Ö¤Þ¤¿·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÁ°²ó¤è¤ê¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
½©»³¤ÏÅ¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤Ï½©»³¤À¤±¤òÅ¹¤ËÆþ¤ì¡¢¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ë¥Ü¥±¤ò¸«¤»¤¿¡£½©»³¤Ï¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ëÌÚÂ¼¤Ëµ¤¤Å¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¤Ê¤ó¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¡Ê»ÐËå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌ¾Êª»ÐËå¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÆþ¤ê¸ýÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Õ¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ß¤³¤µ¤ó¤Ï¡Ö»£±Æ¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¿©¤Ù¤Æ¡Ê¿°¤ò¡ËÀÖ¤¯¤¹¤ë¡×¤È¾×·â¤Î²óÅú¤ò¤·¡¢»Ð¤Î¤¢¤±¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ý¹È¤Ä¤±¤ë¤Î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤³¤ìÅÉ¤ë¡×¤È¾×·â¤Î²òÀâ¤ò¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¥Ñ¥¹²ó¤·¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌ¾Êª»ÐËå¤Î¶¯Îõ¤Ê¶õµ¤´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢½©»³¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤ÇØ¸å¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
½©»³¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡£º£¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤²ñÏÃ¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¡¢À¤³¦´Ñ¡×¤È2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÐËå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£