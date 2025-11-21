木村拓哉「1年間だけ行ってた高校」の同級生だった人気タレント告白 共演者も驚き
【モデルプレス＝2025/11/21】俳優の木村拓哉が20日、テレビ東京系「秋山のロケ地図」（よる6時25分〜）に出演。高校の同級生について語る場面があった。
同番組は、お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次が、事前に設置した巨大地図に「ロバート秋山に行ってほしいスポット、会ってほしい人」を町の人に書き込んでもらい、その地図だけを頼りに町を巡るロケ番組。この日、木村が同局バラエティに単独初出演し、秋山とともに千葉県・九十九里町を巡る約9時間の長時間ロケに臨んだ。
タクシーで移動中、秋山から千葉のゆかりについて尋ねられた木村は「小学校から高1までは千葉時代あったよ」と話し「でも千葉って言っても海浜地区の方だから。幕張メッセのそば」と千葉での生活を振り返った。
さらに「1年間だけ行ってた高校がマツコ・デラックスと一緒だったらしい」とタレントのマツコ・デラックスと同級生だったと告白。秋山は「そうなんですか！」と驚き、木村は続けて「本人には言ったけどね。『どれがお前になったかわかんねえ』って言って」とマツコとのやりとりを明かした。（modelpress編集部）
