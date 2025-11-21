窓口で支払われ、金庫で保管していた水道料金など合わせておよそ92万円を横領したとして、福岡県筑紫野市の30代の職員が懲戒免職となりました。



20日付で懲戒免職処分となったのは、福岡県筑紫野市の環境経済部に所属する30代の主任です。



筑紫野市によりますと、この職員はことし5月から10月にかけて、職場の金庫に保管されていた水道料金と下水道使用料のうち、合わせておよそ92万円を横領しました。





市民が窓口で支払ったものが金庫に保管されていました。10月中旬、窓口の記録と入金システムのデータが一致しないことにほかの職員が気づきました。市の聞き取りに対し、この職員が横領を認め「引っ越し代で貯金が底をついたため、生活費に充てるためにとった」と話しているということです。金庫のカギは上司が管理していて、この職員を含む複数の職員が当番制で金庫からの金の出し入れをしていたということです。横領は複数回にわたりますが、この職員は回数は覚えていないという趣旨の話をしているということです。横領した金の一部を金庫に戻すこともあったということです。職員は11月上旬に全額を返還しています。筑紫野市は横領について警察に相談していますが、被害届を出すかどうかは決定していないということです。市ではそれぞれの部署でのお金の管理状況を調査し、再発防止に努めるとしています。