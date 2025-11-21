赤井沙希、新たな“愛車”を公開「パワーもタフさも完全に好みで完全に一目惚れしました」
元プロボクサーで俳優の赤井英和（66）を父に持つタレントの赤井沙希（38）が21日、自身のインスタグラムを更新。自身の“愛車”を公開した。
【写真】オールブラックでかっこいい！赤井沙希、“愛車”との2ショット
プロレスにも参戦し、2023年11月にレスラーを“卒業”した赤井は「私の新しいタッグパートナーの愛車です」と報告。電動アシスト自転車『CAVET』にまたがる姿を公開し、「パワーもタフさも完全に好みで完全に一目惚れしました」と選んだ理由をつづった。
続けて「男前でマットなところも乗り心地の安定感も大好き」「一緒にいっぱい色んなところ行こうね」と愛車に語りかけ、「しかし、何回見てもかわいい」と絶賛した。
この投稿に「え！まってめっちゃ似合ってるし普通に私もほしいなこれ！！」「お似合いで可愛い カッコイイ！」「おぉぉ、素敵」「沙希さんカッコいいです」などのコメントが寄せられている。
