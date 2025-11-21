6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。

午前10時30分開始となった関係者の部には、野球界、政界、経済界、メディア界、スポーツ界、交友関係・芸能界等から著名人が参会した。冒頭の黙祷に続き、長嶋さんの栄光の奇跡を追った特別映像が流された。サザンオールスターズの「栄光の男」とともに伝説の名シーンが次々と映し出された。その後、王貞治氏、松井秀喜氏、俳優・北大路欣也がお別れの言葉を述べ、高市早苗首相、ドジャース・大谷翔平投手、イチロー氏からのお別れのメッセージも流された。

主催者からパドレスのダルビッシュ有投手の弔電の内容も公表された。内容は以下の通り。

“ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄”

この偉大な先輩が野球界に残された多大な貢献を、私たちが今後次世代に大切に受け継いでいかなければなりません。いつも笑顔で野球を心から楽しんでおられた姿、忘れられません。

心からご冥福をお祈りいたします。

サンディエゴ パドレス

ダルビッシュ 有