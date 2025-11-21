タグ・ホイヤーから新作♡ナイトレースからインスパイアのモナコ

タグ・ホイヤーのアイコンモデル「モナコ」が、ナイトレースからインスパイアされた新作クロノグラフとして登場。39mmチタンケースにパープルからダークブルーへのグラデーションダイヤルを採用し、ブラックラバー×カーフストラップで仕上げた限定600本のリミテッドモデルです。宵闇に映えるデザインと高精度ムーブメントが、F1®ナイトサーキットの高揚感を腕元で体感させます♡

モナコの伝説とスティーブ・マックイーン

1969年に誕生した「タグ・ホイヤー モナコ」は、スクエアケースや左リューズ、シグネチャーブルーなど斬新なデザインで時計史に衝撃を与えました。

映画『栄光のル・マン』でスティーブ・マックイーンが着用したことでも有名で、モータースポーツと映画の象徴としての地位を確立。

新作もその伝統を受け継ぎつつ、現代的な進化を遂げています。

ナイトレースの煌めきを表現

最新モデルは、ナイトレースの宵闇と街の光からインスパイア。中央オープンワークダイヤルはパープルから深いブルーへのグラデーションで、夕暮れから真夜中の移ろいを表現。

スーパールミノバ®の3色光で針や日付表示が夜間でも鮮やかに浮かび上がり、まるでF1®サーキットを駆け抜ける瞬間を腕元に宿します。

限定600本・特別パッケージで登場

ケース径39mmのグレード2チタン製で軽量かつ耐久性抜群。自社製自動巻ムーブメントTH20-00を搭載し、ケースバックのサファイアクリスタルもグラデーション加工。

ブラックラバー×カーフスキンストラップにパープルステッチがアクセント。600本限定で、専用パッケージに収納され、1,688,500円（税込）で2025年11月発売予定です。

宵闇に映えるタグ・ホイヤー新作モナコ♡



「タグ・ホイヤー モナコ クロノグラフ」は、F1®ナイトレースの高揚感を腕元で体感できる新作限定モデル。

パープルからダークブルーへのグラデーションダイヤルやスーパールミノバ®の夜光、軽量チタンケースと自社製ムーブメントTH20-00を搭載。

600本限定・1,688,500円（税込）で、2025年11月発売予定。宵闇に映えるラグジュアリーなタイムピースをぜひ手に入れて♡