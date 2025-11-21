木村拓哉（53）が20日放送のテレビ東京系「秋山ロケの地図」に出演。ロバート秋山竜次とともに馬に乗って海岸に行ける乗馬クラブに訪れた。

木村は来たことがあるという千葉・九十九里町の乗馬クラブを訪れた。併設されているステーキがおいしいというレストランに訪れるも、臨時休業で木村は「ウソでしょ？」と驚いた。

木村は「でも、臨時休業ってこういうことだもんね」と納得した。乗馬クラブを訪れ天候が回復し予約できる場合、再訪することを伝え、他のロケ地をめぐった。再びサンシャインステーブルスに戻り、2人は乗馬体験を行った。

経験者の木村を見て秋山は「普通にレンタカー借りてきている感覚」とすぐ馬に慣れる様子を表現した。木村は「（乗馬を）できないとOKにならないから」と俳優業で必要なスキルだと明かした。

練習を終えると、2人はいよいよ浜辺へ。ロケ開始時降っていた雨はやみ、天候も回復した。

秋山は「アジア映画いけんじゃないか」と興奮し、木村も「1ショット完全にモンゴルだよ」と笑った。

広大な砂浜を馬で移動する様子や、秋山の大きな体格から、木村は「VIVANT感がハンパない・ジャージを着たVIVANT」と人気ドラマに例えて語った。