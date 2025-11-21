カンテレの大型イベント「カンテレ祭り！2025よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」（24日まで）が21日、大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで開幕した。

カンテレが生放送する情報番組「よ〜いドン！」（月〜金曜午前9時50分）と今秋から関東地区などでの放送が始まったカンテレ制作のフジテレビ系の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）が初めて強力なタッグを組んだイベント。

「よ〜いドン！」でメインMCを務めるシンガー・ソングライターの円広志（72）、羽野晶紀（57）、月亭八光（48）、銀シャリの鰻和弘（42）、橋本直（45）、谷元星奈アナウンサー（30）、「とれたてっ」のMCを務める青木源太アナウンサー（42）が扇町公園ステージで「みんなで乾杯イベント」に登場した。

青木アナは「去年も大変盛り上がっているので、社屋からうらやましいと思っていた」と話し、「これだけのみなさんと乾杯する機会はないので、気持ちいいです」と紙コップを高々と持ち上げた。

「よ〜いドン！」などで紹介された絶品グルメやスイーツ約50店舗が集結。24日までの4日間にわたり、開催される。

円は「去年も盛り上がったけど、今年もまたすごいね。みんな水分とってくださいよ。僕もね、さっきから水分だいぶいただいてるんですよ」と紙コップのビールをおかわりし、「だいぶ、ええ気持ちになってきた」と上機嫌だった。