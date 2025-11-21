タレント今田耕司（59）が21日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。85歳の大女優との食事エピソードを語った。

オープニングで、焼き肉店に適した服装についてトーク。過去に藤井隆と焼き肉店での食事を約束していたことがあり、今田は「モクモク系やけど、おいしいところ取ってたのよ」と回想。藤井が舞台出演中のタイミングで食事に行くことになり「ちょうど浅丘ルリ子さんと共演されてたの。昭和の大スターですよ？『お食事、ルリ子さんも行きたいっておっしゃってるんですけど』って」と藤井から伝えられたという。

今田は「モクモク系の焼き肉屋さんを取ってたから。『藤井君、ルリ子さんにこれでもいいか確認して。それでもよかったらご一緒でも』と」と念押し。藤井は「『全然ルリ子さん喜んではりました』って。『モクモク煙がすごいので、ジャージーとかで来ていただいて結構なんで。くれぐれも』って藤井君に伝言してたんよ」と振り返った。

当日自身は仕事の関係で遅れて入店。「待たせてると思ってお店に入ったら、奥に浅丘ルリ子さんいてはった」といい、服装については「アカデミー賞かと思いました」と苦笑い。「何かしらの授賞式。言ったじゃん！って言ったけど、それはルリ子さんなりのカジュアルなファッション。どう見たって、1人すごかったですもん」と笑った。

服装の詳細については「黒のフワフワしたやつで、（煙を）全吸収」。浅丘の様子については「『焼き肉とか大好きなんです』って言ってたけど、藤井君がはさみで一口サイズに切って、お口に運んでました」と報告した。また「すごい光景を俺は見てるなと思って。一口サイズに全部切って。お皿の上に置いて、少しずつ食べて『おなかいっぱい』って言って。多分タン1枚半ぐらいだと思います」と大女優に驚きっぱなしだった。