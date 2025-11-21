タレントで歌手の円広志（72）が21日、大阪・扇町公園で開幕した「カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」のオープニング乾杯イベントに登場した。

同フェスは朝の長寿番組「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）で紹介されたグルメ約50店舗の出店が集結する中、24日までさまざまなイベントが行われるもので、円はビールの入った紙コップを手に登壇。「天気だけが心配でしたが、こんなに晴れて成功間違いなし！」と上機嫌で乾杯の音頭を取った。

その後、行われた取材会では普段の酒量を問われ「酒量は終了がないです」と、まずはおやじギャグで即答。「ビールを2〜3杯、その後焼酎で、ウイスキーのロックを寝るまで…」と驚きの酒豪ぶりを明かし「飲み過ぎると次の日の朝は、目がタテになってます」と笑わせ3杯目のビールを手に。同席した「銀シャリ」橋本から「円さん、もう3次会の朝5時みたいになってますやん。皆が“帰りましょう”言うてんのに“いやや〜”ってダダこねる…みたいな。もうすぐ無理やりタクシー乗せられるんちゃいますか？」などと突っ込まれていた。