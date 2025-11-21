女優の伊藤沙莉（31）と土居志央梨（33）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2027年度前期のNHK連続テレビ小説（第116作）のヒロインに森田望智（みさと、29）が選ばれたことを受け、喜びをつづった。

伊藤、土居、森田の3人は24年前期の「虎に翼」で“共演”。主人公・佐田寅子を伊藤、寅子の盟友・山田よねを土居、森田は寅子の親友で義姉の猪爪花江を演じた。

伊藤は「久々に脈が異常の早さを打っている！！！！！！興奮しすぎてヤバめ！！本当に本当に最高楽しみ」と大興奮。土居も「みさとー！！！！！！！！」と絶叫して喜んだ。

森田がヒロインを演じる同作のタイトルは「巡(まわ)るスワン」。脚本はお笑い芸人のバカリズムが手掛ける。

【巡（まわ）るスワン】

“何も起こらない日常”を誰かが守っている 主人公は刑事に憧れ警察官になった女性警察官 しかし、配属されたのは“生活安全課” 「事件が起こらないこと」が使命とされる部署で防犯のため自作の演劇を披露したり、市民からの相談に乗ったり「あれ、思っていたのとなんか違う」と、地味な仕事に不満を感じる日々 何かを成し遂げた人でもなく 夢にがむしゃらに突き進む訳でもない 仕事はちゃんとするけど 休日には友人と愚痴をこぼす どこにでもある日常を過ごす主人公が“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディー。