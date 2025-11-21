タレントの中山秀征（58）が、11月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。自身と同じ芸能界で俳優として活動する長男・翔貴さんや子育てについて語った。

【映像】中山秀征と妻・白城あやかさん＆4人の息子たち

中山は元宝塚歌劇団の星組娘役だった妻・白城あやかさんとの間に4児をもうけ、長男・翔貴さん（26）、次男（22）、三男（20）、四男（18）という4兄弟構成。「節目に家族で撮る」という、中山を4人の息子が取り囲むように、全員スーツにサングラスという出で立ちの写真が紹介されると、「みんな僕より（背が）大きいです」と語る。

翔貴さんは、大学までは野球に打ち込んでいたが、現在は俳優という芸能の道へ。その意向は大学4年生の時に打ち明けられたそうで、「きっかけは僕というよりも、妻の舞台だったんです。『エリザベート』っていう作品のガラ・コンサートが10周年、20周年とあって、彼はそれを見ていて。『いつも家にいるママじゃない』『怒られてるママじゃない』と、ドレス姿やスポットライトを浴びている姿を見て、すごく興味を惹かれたみたいです」と明かす。

また、家の中と外とのギャップに子どもたちは驚いていたといい、「（舞台の）準備をしている妻が、本番前にフィッティングやメイクをやっている。子どもたちがお風呂に入ろうとダーッと行くと、その姿の妻がいて、“家に宝塚がある”みたいな（笑）。子どもたちには一番の衝撃だったと思います」と語った。

番組内では、1993年、当時26歳の中山が『徹子の部屋』に初出演した際のVTRが紹介された。群馬から出てきて間もない頃で、「“是が非でもこの世界に入りたいんだ”っていう思いと、“やりたいことがやっと始まった。でも、自分が求めているものはこんなもんじゃない”みたいな。夢を志している勢いは感じますね」と振り返る。

また、その年齢がちょうど今の翔貴さんと重なり、中山は息子たちには自身とは異なる人生を送ってほしいと強く願っていることを語った。

「当然夢は持っていいんだけど、ちゃんとみんなができるようなこと、学校に行って、大学にも行けるなら行って、そこからでもいいよと。僕はすごく焦っていたし、早くすべてやったけど、ちゃんとした学園生活を送ってないので。それ以外のことは得たんですけど、できなかったことがたくさんあった。彼らには部活もやってほしかったし、勉強もしてほしかったし、いっぱい友達作ってほしかった。僕にないものはそこですね」

（『徹子の部屋』より）