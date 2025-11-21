【20分でこっくり濃厚】『肉だんごとれんこんのカレークリーム煮』ひと皿で完結ごはん

きんぴらや煮物など、和の定番に大活躍の〈れんこん〉が、今日は洋のひと皿に。

小気味いい歯ごたえのれんこんに、こんがり焼いた肉だんごとカレーの香りがふわり。クリーミーなソースにご飯を合わせた瞬間、予想以上の美味しさにおどろくはず。仕上げは汁ごとご飯にかけて、ワンプレートでどうぞ♪

『肉だんごとれんこんのカレークリーム煮』のレシピ

材料（2人分）

合いびき肉……150g

れんこん……1/2節（約100g）

玉ねぎ……1/2個（約100g）

パセリ……1房

〈A〉

小麦粉……大さじ1/2

酒……大さじ1

塩……少々

こしょう……少々

サラダ油……大さじ1/2

カレー粉……小さじ1

小麦粉……大さじ1/2

牛乳……1カップ

塩……小さじ1/2

作り方

（1）下準備をする

・れんこんは皮をむき、幅8mmの半月切りにして水に5分ほどさらし、水けをきる。

・玉ねぎはみじん切りにする。パセリは粗く刻む。

・ボールにひき肉と玉ねぎ、〈A〉を入れて手で練り混ぜ、粘りが出たら8等分して平たい丸形にまとめる。

（2）炒めて煮る

フライパンにサラダ油を中火で熱し、肉だんごを並べ入れる。上下を返しながら2〜3分焼き、両面に焼き色がついたられんこんを加えてさっと炒める。れんこんに油が回ったら、カレー粉、小麦粉をふり入れて炒める。粉が全体になじんだら牛乳と塩を加え、とろみがつくまで4〜5分煮る。器に盛り、パセリを散らす。

おいしく作るコツ

肉だんごとれんこんにカレー粉と小麦粉をからめるように炒めることで香りが引き立ち、だまになることなく、煮汁全体にとろみがつきます。

いつものれんこんが洋風おかずに変わり、食卓がちょっと特別な雰囲気に。大人も子どもも笑顔になるカレークリーム煮、最後の一口まで堪能してください！

（『オレンジページ』2025年11月17日号より）